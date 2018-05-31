Европротокол и закон об авиадебоширах. Какие нововведения вступят в силу с июня?

С июня в силу вступают некоторые изменения в российском законодательстве. Редакция RZN.info решила разобраться, какие нововведения ждут россиян.

С первого дня лета водители могут снять знак «Ш» со стекла автомобиля с шипованной резиной. Новшество продержалось лишь одну зиму.

Кроме того, изменятся правила оформления европротокола — владельцам не придется ждать автоинспекторов, если в аварии никто не пострадал. Участникам ДТП необходимо будет сделать фотографии или видео, чтобы зафиксировать происшествие, и убрать машины с проезжей части.

Лимит же выплат по европоротоколу увеличат до 100 тысяч рублей.

С 1 июня вводится новый госстандарт дорожной разметки. На дорогах могут появиться желтые полосы, запрещающие обгон, и синие, обозначающие направление движения на перекрестке. Также появится новая, « вафельная » разметка.

С 4 июня вступят в силу поправки в Воздушный кодекс. Теперь перевозчики смогут вести черные списки авиадебоширов. Тем, кто окажется в таком списке, компания может отказать в перелете. Также увеличатся штрафы для таких пассажиров.

С начала лета вступят в силу поправки и в федеральный закон «О связи». Пользоваться мобильной связью смогут только те абоненты, которые предоставили оператору достоверную информацию о себе.

Ужесточатся требования и к оформлению займов. Теперь при займе более 10 тысяч рублей необходимо заключить письменный договор с кредитором. Если оба участника сделки — физические лица, а общая сумма займа не превышает сто тысяч рублей, он по умолчанию будет считаться беспроцентным.

Россияне смогут взять кредит в банке для того, чтобы погасить предыдущую задолженность, только если речь идет об одной финансовой организации.