Европротокол и закон об авиадебоширах. Какие нововведения вступят в силу с июня?

С июня в силу вступают некоторые изменения в российском законодательстве. Редакция RZN.info решила разобраться, какие нововведения ждут россиян.
С первого дня лета водители могут снять знак «Ш» со стекла автомобиля с шипованной резиной.
Кроме того, изменятся правила оформления
Лимит же выплат по европоротоколу увеличат до 100 тысяч рублей.
С 1 июня вводится новый госстандарт дорожной разметки. На дорогах могут появиться желтые полосы, запрещающие обгон, и синие, обозначающие направление движения на перекрестке. Также появится новая, «
С 4 июня вступят в силу поправки в Воздушный кодекс. Теперь перевозчики смогут вести черные списки авиадебоширов. Тем, кто окажется в таком списке, компания может отказать в перелете. Также увеличатся
С начала лета вступят в силу поправки и в федеральный закон «О связи». Пользоваться мобильной связью смогут только те абоненты, которые предоставили оператору достоверную информацию о себе.
Ужесточатся требования и к оформлению займов. Теперь при займе более 10 тысяч рублей необходимо заключить письменный договор с кредитором. Если оба участника сделки — физические лица, а общая сумма займа не превышает сто тысяч рублей, он по умолчанию будет считаться беспроцентным.
Россияне смогут взять кредит в банке для того, чтобы погасить предыдущую задолженность, только если речь идет об одной финансовой организации.