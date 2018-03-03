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15:54, 3 марта 2018 2 505
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Рязанские автоинспекторы рассказали водителям об оформлении ДТП по европротоколу

Рязанские автоинспекторы рассказали водителям об оформлении ДТП по европротоколу

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанские автоинспекторы рассказали водителям об оформлении ДТП по европротоколу. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Сотрудники полиции разъяснили рязанцам правил оформления «мелких ДТП». Если в аварии с двумя машинами нет пострадавших или погибших, а причиненный вред невелик, то законодательство допускает значительное упрощение действий на месте ДТП.

В сообщении отметили, что это позволяет «существенно сократить время на оформление документов, необходимых для получения возмещения причиненного вреда от страховой компании».

При подобной аварии необходимо зафиксировать обстоятельства происшествия, произвести фото- или видеосъемку места ДТП. После этого — самостоятельно заполнить извещение, которое прилагается к полису ОСАГО.

После инструктажа автоинспекторы вручали водителям памятки с полезной информацией.


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