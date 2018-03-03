Рязанские автоинспекторы рассказали водителям об оформлении ДТП по европротоколу. Об этом сообщили на
Сотрудники полиции разъяснили рязанцам правил оформления «мелких ДТП». Если в аварии с двумя машинами нет пострадавших или погибших, а причиненный вред невелик, то законодательство допускает значительное упрощение действий на месте ДТП.
В сообщении отметили, что это позволяет «существенно сократить время на оформление документов, необходимых для получения возмещения причиненного вреда от страховой компании».
При подобной аварии необходимо зафиксировать обстоятельства происшествия, произвести фото- или видеосъемку места ДТП. После этого — самостоятельно заполнить извещение, которое прилагается к полису ОСАГО.
После инструктажа автоинспекторы вручали водителям памятки с полезной информацией.