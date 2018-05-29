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17:30, 29 мая 2018 426
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Сасово получит 80-миллионный грант всероссийского конкурса

Сасово получит 80-миллионный грант всероссийского конкурса

Во вторник, 29 мая, в правительстве Московской области назвали победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Всего на конкурс поступило 455 заявок из 82 регионов. Рязанскую область представляли Касимов, Сасово, Кораблинское и Рыбновское городские поселения.

Город Сасово стал одним из победителей в категории «Малые города численностью от 20 000 до 50 000 человек». Он получит грант в размере до 80 млн рублей.

«Наш проект предусматривает благоустройство парка 40 лет ВЛКСМ с прилегающими территориями. Он должен связать несколько общественных пространств в городе», — рассказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава администрации Евгения Рубцова.

В число финалистов конкурса также попали заявки Касимова в категории «Исторические поселения» и Кораблинского городского поселения в категории «Малые города с населением от 10 до 20 тысяч».


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