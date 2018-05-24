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15:15, 24 мая 2018 349
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Швейцарская компания откроет в Рязанской области завод

Швейцарская компания откроет в Рязанской области завод

В Рязанской области откроют завод по производству составляющих для химической и фармацевтической промышленности. Его построит швейцарская «Вингфлоу», сообщил сайт регионального правительства.

Соглашение в четверг, 24 мая, на международном экономической форуме в Санкт-Петербурге подписали Николай Любимов и директор компании Александр Хербст. В проект вложат 2 миллиарда 287 миллионов рублей. Завод обеспечит рабочими местами 36 человек. Его откроют в 2020 году.

Генконсул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер Кулль на церемонии подписания договора отметил, что новое производство удовлетворит не только межрегиональный спрос, но и будет ориентировано на экспорт.

Ранее в рамках форума рязанский губернатор договорился о строительстве тепличного комплекса более чем за девять миллиардов рублей.


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