Швейцарская компания откроет в Рязанской области завод

В Рязанской области откроют завод по производству составляющих для химической и фармацевтической промышленности. Его построит швейцарская «Вингфлоу»,
Соглашение в четверг, 24 мая, на международном экономической форуме в Санкт-Петербурге подписали Николай Любимов и директор компании Александр Хербст. В проект вложат 2 миллиарда 287 миллионов рублей. Завод обеспечит рабочими местами 36 человек. Его откроют в 2020 году.
Генконсул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер Кулль на церемонии подписания договора отметил, что новое производство удовлетворит не только межрегиональный спрос, но и будет ориентировано на экспорт.
Ранее в рамках форума рязанский губернатор договорился о