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18:29, 25 мая 2018 973
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Летчики отрепетировали «Авиамикс». Фото и видео

Летчики отрепетировали «Авиамикс». Фото и видео

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В пятницу, 25 мая, на полигоне Дубровичи под Рязанью военные летчики провели генеральную репетицию «Авиамикса». Немногочисленные зрители увидели почти всю программу, которую экипажи ВКС приготовили на субботнее авиашоу.

Над полигоном «прошли» практически все типы боевых самолетов, стоящих на вооружении военно-воздушных сил России: бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, истребители Су-27, Су-30, Су-35, МиГ-29, пока еще эксперементальные истребители Су-57 (Т-50), транспортные вертолеты Ми-8 и Ми-26, боевые Ми-28 и Ка-52, военно-транспортные самолеты Ил-76, дальние бомбардировщики Ту-22М3

Завершили программу пилотажные группы «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты».

Напомним, «Авиамикс» пройдет в субботу, 26 мая, на полигоне Дубровичи в рамках всеармейского этапа «Авиадартса». Зрители смогут добраться туда на автобусах.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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