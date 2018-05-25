Летчики отрепетировали «Авиамикс». Фото и видео

В пятницу, 25 мая, на полигоне Дубровичи под Рязанью военные летчики провели генеральную репетицию «Авиамикса». Немногочисленные зрители увидели почти всю
Над полигоном «прошли» практически все типы боевых самолетов, стоящих на вооружении военно-воздушных сил России: бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, истребители Су-27, Су-30, Су-35, МиГ-29, пока еще эксперементальные истребители Су-57 (Т-50), транспортные вертолеты Ми-8 и Ми-26, боевые Ми-28 и Ка-52, военно-транспортные самолеты Ил-76, дальние бомбардировщики Ту-22М3
Завершили программу пилотажные группы «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты».
Напомним, «Авиамикс»