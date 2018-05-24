«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты». RZN.info публикует программу авиашоу на полигоне «Дубровичи»

В субботу, 26 мая, на полигоне «Дубровичи» под Рязанью в рамках всеармейского этапа «Авидартса» пройдут показательные выступления — «Авиамикс». На них представят практически все типы боевых самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении ВКС России.

RZN.info публикует летную программу авиашоу.

Первыми над полигоном появятся две четверки самолетов Су-35 и Су-34. Последние атакуют цель бетонобойными бомбами. Далее четверка Су-35 пилотажной группы «Соколы России» разыграют между собой воздушный бой.

Следом перед зрителями предстанут четыре бомбардировщика Су-24М и два истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50), которые продемонстрируют свои сверхманевренные характеристики.

Далее удар по командным пунктам условного противника нанесут Су-34 и Су-30СМ. Первые применят высокоточные бомбы, вторые — неуправляемые ракеты класса воздух-земля.

После настанет время для больших самолетов. Ил-78 покажет дозаправку двух Су-34, а двойка дальних бомбардировщиков Ту-22М3 атакует мишени двумя десятками бомб.

Затем на полигон прилетят «Грачи». Четверка Су-25 атакует наземные цели, следом по условному противнику «пройдутся» противотанковыми ракетами вертолеты Ми-28Н пилотажной группы «Беркуты».

Транспортный Ми-8 высадит группу спецназа, после чего еще одна четверка «Ночных охотников» «каруселью» атакует цели неуправляемыми ракетами.

Далее покажется зрителям самый большой серийный вертолет в мире — Ми-26. Он высадит бронеавтомобиль «Тигр».

После высадки машины на полигоне снова появятся бомбардировщики. Фронтовые Су-24М, Су-34 и Ту-22М3 атакуют условного противника по целеуказанию с земли.

Затем ненадолго появится Ми-8, чтобы забрать группу спецназа. Следом внимание зрителей будет приковано к транспортной авиации: двум самолетам Ил-76. Первый сбросит воду для тушения условного пожара, второй — десантирует платформу.

После «транспортников» перед зрителями предстанет вертолет Ка-52 «Аллигатор». Он покажет одиночный пилотаж со стрельбой из пушки.

Самое зрелищное организаторы, конечно же, оставили на финал. В небе по очереди выступят знаменитые на весь мир пилотажные группы: «Русские Витязи» на Су-27 и Су-30, «Стрижи» на МиГ-29 и «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н.

Завершится «Авиамикс» проходом шести штурмовиков Су-25, которые нарисуют в небе флаг России.