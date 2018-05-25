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12:00, 25 мая 2018 909
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Дело Провоторова о банкротстве перенесли в Москву из-за его столичной прописки

Дело Провоторова о банкротстве перенесли в Москву из-за его столичной прописки

Дело Провоторова о банкротстве продолжат рассматривать в Москве. Такое решение приняли в пятницу, 25 мая, за заседании Рязанского арбитражного суда.

Представитель бывшего мэра Рязани предоставил данные о его прописке, согласно которой Провоторов зарегистрирован в Москве с 2016 года. Теперь дело о его банкротстве будут рассматривать по месту пребывания.

Кроме того, на заседании представитель Сбербанка уточнил сумму иска: она уменьшилась до 12 миллионов рублей.

Ранее Провоторов в счет долга продал имущество на сумму 32 миллиона, однако пока до банка дошло лишь 26.

Напомним, Провоторов задолжал Сбербанку 39 миллионов 470 тысяч 112 рублей и 12 копеек. Несколько лет назад он стал поручителем по кредитному договору между банком и ООО «Стандарт-Авто» на сумму в 40 миллионов рублей. Под этим юрлицом работал автосалон BMW на Солнечной. Фирма не вернула деньги и Сбербанк потребовал средства с Провоторова, который не смог их заплатить.


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