Дело Провоторова о банкротстве перенесли в Москву из-за его столичной прописки

Дело Провоторова о банкротстве продолжат рассматривать в Москве. Такое решение приняли в пятницу, 25 мая, за заседании Рязанского арбитражного суда.
Представитель бывшего мэра Рязани предоставил данные о его прописке, согласно которой Провоторов зарегистрирован в Москве с 2016 года. Теперь дело о его банкротстве будут рассматривать по месту пребывания.
Кроме того, на заседании представитель Сбербанка уточнил сумму иска: она уменьшилась до 12 миллионов рублей.
Ранее Провоторов в счет долга
Напомним, Провоторов