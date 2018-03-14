Бывшего мэра Рязани Провоторова потребовали признать банкротом

Сбербанк потребовал признать бывшего мэра Рязани Федора Провоторова банкротом. Материалы судебного производства опубликованы в Картотеке арбитражных дел.
Провоторов должен банку 39 миллионов 470 тысяч 112 рублей и 12 копеек. Несколько лет назад он стал поручителем по кредитному договору между банком и ООО «Стандарт-Авто» на сумму в 40 миллионов рублей. Под этим юрлицом работал автосалон BMW на Солнечной. Фирма не вернула деньги и Сбербанк потребовал средства с поручителей.
Решением от 29 декабря 2016 года Московский районный суд постановил взыскать деньги с поручителей. Бывший мэр не смог заплатить сумму. Теперь Сбербанк требует признать его банкротом.
Областной арбитражный суд принял дело к производству, следующее заседание назначено на 23 марта.
Напомним, Провоторов с 2006 по 2008 годы возглавлял администрацию Рязани, а с 2008-го по 2012-й был председателем гордумы. В 2012-м уехал в Касимов, где до осени 2017-го так же возглавлял городскую думу.