На «Авиамиксе» под Рязанью покажут воздушный бой с участием Су-57 и удар высокоточными бомбами

На «Авиамиксе» под Рязанью покажут воздушный бой с участием Су-57 (Т-50) и удар высокоточными бомбами. По информации RZN.info, в авиашоу примут участие два истребителя пятого поколения, которые задействуют в условном воздушном бою.
Вслед за ними над полигоном появится двойка бомбардировщиков Су-34, которые нанесут удар высокоточными боеприпасами по командным пунктам условного противника.
Кроме того, управляемое оружие также будут применять и вертолеты. Четверка Ми-28Н пилотажной группы «Беркуты» атакует мишени при помощи ПТУР (противотанковых управляемых ракет).
Напомним, «Авиамикс» пройдет в рамках всеармейского этапа «Авиадартса» в эту субботу, 26 мая, на полигоне Дубровичи. Зрители смогут добраться туда