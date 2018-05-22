Глава рязанского минздрава на день «внедрился» в бригаду «скорой». Видео

Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий вместе со «скорой» выезжал к горожанам, сообщили в ведомстве.
«Министр переоделся в форму работника скорой помощи, никого не предупреждая, внедрился в бригаду и отправился на вызовы», — отметили в пресс-службе.
Перед началом рейда Прилуцкий заявил, что едет, «чтобы в проблему влезть, чтобы нам что-то сделать с неотложкой»
После дня работы со «скорой» министр поручил обучить диспетчеров и фельдшеров выездных бригад вместе со специалистами медуниверситета Павлова. Он утвердил регламент организации оказания неотложной помощи в поликлиниках и схему передачи вызовов Городской станции скорой помощи с медучреждениями.
Министр отметил, что во время рейда выявил существующие недостатки. Их исправление поможет скорректировать работу медслужб.
«Необходимо перераспределять нагрузку и изменить режим работы дежурных врачей в поликлиниках в выходные дни для того, чтобы скорая помощь занималась только экстренными случаями», — подчеркнул Прилуцкий.
Ранее день со «скорой»