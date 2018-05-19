При нападении на церковь в Грозном пострадал завотделением детской хирургии

При нападении на церковь Михаила Архангела в Грозном пострадал завотделением детской хирургии и урологии Гудермесской центральной районной больницы, передает «
Мужчину уже прооперировали. Его состоянии оценивают как стабильное.
«Он получил огнестрельное ранение грудной клетки, в результате чего было повреждено легкое с незначительным повреждением структур корня легкого», — рассказали в республиканском минздраве.
Настоятель Грозненской церкви отец Сергий рассказал, что во время нападения боевиков пострадавший врач помогал
«Он сразу сказал, что если в течение 15 минут его не отвезут в больницу, навряд ли он выживет. Но к счастью полиция и скорая подоспели вовремя, операция по уничтожению боевиков завершилась за считанные минуты», — вспомнил священник.
Спецоперацию возглавил Рамзан Кадыров. Четверых боевиков
Погибли двое полицейских и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.
Следователи возбудили дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).