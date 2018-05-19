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21:22, 19 мая 2018 151
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При нападении на церковь в Грозном пострадал завотделением детской хирургии

При нападении на церковь в Грозном пострадал завотделением детской хирургии

Фото: Pixabay.com

При нападении на церковь Михаила Архангела в Грозном пострадал завотделением детской хирургии и урологии Гудермесской центральной районной больницы, передает «РИА Новости».

Мужчину уже прооперировали. Его состоянии оценивают как стабильное.

«Он получил огнестрельное ранение грудной клетки, в результате чего было повреждено легкое с незначительным повреждением структур корня легкого», — рассказали в республиканском минздраве.

Настоятель Грозненской церкви отец Сергий рассказал, что во время нападения боевиков пострадавший врач помогал заблокировать дверь.

«Он сразу сказал, что если в течение 15 минут его не отвезут в больницу, навряд ли он выживет. Но к счастью полиция и скорая подоспели вовремя, операция по уничтожению боевиков завершилась за считанные минуты», — вспомнил священник.

Спецоперацию возглавил Рамзан Кадыров. Четверых боевиков ликвидировали. По словам главы республики, трое из них жили в Чечне.

Погибли двое полицейских и один прихожанин. Еще двое правоохранителей пострадали.

Следователи возбудили дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).


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