Прихожанка храма в Грозном рассказала о нападении боевиков

Боевики напали на храм Михаила Архангела в Грозном во время вечерней службы. Прихожанка Тамара Погорелова рассказала, что верующие, услышав стрельбу, сразу же заблокировали дверь, передает « РИА Новости ».

По словам женщины, в храме было около 15 человек. Дверь стулом закрыл один из мужчин.

«Мы воткнули стул в дверь и держали дверь. Во время этого получил ранение один из прихожан, врач из Гудермеса», — рассказала он.

Женщина слышала, что на улице стреляли из пистолетов и автоматов. До дворе храма гуляли дети местного священника. Его жена успела завести их в дом.

Напомним, четверых боевиков уничтожили. Спецоперацией руководил Рамзан Кадыров. По его словам, боевики действовали по приказу одной из западных стран. В своем Telegram-канале глава Чечни написал, что один из нападавших жил в пригороде Грозного.

«Один труп не опознан ни в качестве сотрудника полиции, ни как прихожанин. Никто из членов семьи отца Сергия, а также он сам не пострадали», — отметил он.

По последней информации, погибли двое полицейских и один прихожанин. Еще двое правоохранителей получили ранения.

Следователи возбудили дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).