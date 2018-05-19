Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:07, 19 мая 2018 284
 0    0

В Чечне установили личности всех напавших на церковь бандитов

В Чечне установили личности всех напавших на церковь бандитов

Полицейские установили личности всех бандитов, напавших на церковь Архангела Михаила в центре Грозного. Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.

По словам Рамзана Кадырова, двое боевиков были жителями села Гелдаган, один — из поселка Аргунский.

«По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», — написал Кадыров.

Он отметил, что в Грозном спокойная обстановка, никаких ограничений не ввели.

Напомним, Кадыров руководил спецоперацией, во время которой уничтожили четверых боевиков. По словам главы Чечни, они действовали по приказу одной из западных стран.

Погибли двое полицейских и один прихожанин. Травмы также получили еще двое правоохранителей и один верующий.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее прихожанка рассказала, как люди в храме пытались спастись от боевиков.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
20:07, 19 мая 2018
В Чечне установили личности всех напавших на церковь бандитов
18:53, 19 мая 2018
Прихожанка храма в Грозном рассказала о нападении боевиков
17:23, 19 мая 2018
Во время нападения боевиков на церковь в Грозном погибли трое
16:56, 19 мая 2018
В Грозном боевики пытались взять в заложники прихожан церкви
13:54, 19 мая 2018
В Песочне мотоциклист попал в ДТП и потерял сознание. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 48 708
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 46 617
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 37 240
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 28 657
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
16:03, 17 мая 2018 21 618
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 7
Все новости
Форум