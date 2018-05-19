В Чечне установили личности всех напавших на церковь бандитов

Полицейские установили личности всех бандитов, напавших на церковь Архангела Михаила в центре Грозного. Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.
По словам Рамзана Кадырова, двое боевиков были жителями села Гелдаган, один — из поселка Аргунский.
«По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», — написал Кадыров.
Он отметил, что в Грозном спокойная обстановка, никаких ограничений не ввели.
Напомним, Кадыров руководил спецоперацией, во время которой уничтожили четверых боевиков. По словам главы Чечни, они
Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Ранее прихожанка