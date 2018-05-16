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17:54, 16 мая 2018 205
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В Рязани резко подорожали бензин и дизельное топливо

В Рязани резко подорожали бензин и дизельное топливо

В Рязани резко подорожали бензин и дизельное топливо. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат»

За неделю средняя стоимость литра бензина увеличилась на рубль и 26 копеек — до 41,13 рублей.

Цена АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 1,47 рублей и 1,01 рублей соответственно — до 38,85 и 41,12 рублей. Стоимость АИ-98 увеличилась на восемь копеек — до 47,27 рублей. Литр дизельного топлива за неделю подорожал на 1,66 рублей — до 40 рублей 92 копеек.

За неделю регион поднялся на шестое место в ЦФО по стоимости бензина в целом. АИ-98 опустился на четвертое место в округе, а АИ-92 поднялся на второе место, АИ-95 — на шестое. По дороговизне дизтоплива область поднялась на второе место.

Напомним, ранее рязанские АЗС объяснили рост цен на бензин.


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