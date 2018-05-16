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16:31, 16 мая 2018 283
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Рязанские АЗС объяснили рост цен на бензин

Рязанские АЗС объяснили рост цен на бензин

В среду, 16 мая, антимонопольщики провели совещание с представителями топливного рынка по вопросу ценовой ситуации в Рязани. На встречу прибыли представители компаний «Спецнефтепродукт» и «Полный бак».

Отметим, что оптовый продавец топлива в регионе — «Рязаньнефтепродукт» — на заседание явился, но покинул помещение УФАС до его начала без объяснения причины.

Объясняя рост цен на бензин и солярку, представитель «Спецнефтепродукта» подчеркнул, что розничная цена повышается вслед за оптовой. «Нужно найти золотую середину между заправками и поставщиком „Рязаньнефтепродукт“. Если они снизят свои оптовые цены, то у нас выпьют весь бензин — сразу все соседние регионы выстроятся за ним в очередь», — заявил представитель «Полного бака».

Владельцы заправок также отметили рост цены на бирже. «За полтора месяца оптовая цена на бирже повысилась на 12 рублей, мы не можем сдержать этот рост. Здесь нужны решения на более высоком уровне», — подчеркнули они.

По их словам, цены на бензин лишь продолжат увеличиваться. В частности, после 1 июня повысятся акцизы на бензин, что приведет к новому росту цен.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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