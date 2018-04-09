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10:51, 9 апреля 2018 337
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В Рязани отменили карантин по гриппу и ОРВИ

В Рязани отменили карантин по гриппу и ОРВИ

В Рязани отменили карантин по гриппу и ОРВИ. Постановление главного санитарного врача Рязанской области опубликовали на сайте Роспотребнадзора в пятницу, 6 апреля.

Согласно документу, с 1 по 6 апреля в регионе и областном центре показатели заболеваемости не превышали порогового уровня, уменьшилось число госпитализированных.

Также в 1,4 раза снизилась заболеваемость пневмонией, тяжелые формы заболевания не регистрировались вовсе.

Отмечается, что в регионе продолжится мониторинг заболеваемости и профилактические мероприятия.

Напомним, карантин ввели 12 февраля. Из-за гриппа закрывались классы в 35-ти рязанских школах.


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Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»

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