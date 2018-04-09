В Рязани отменили карантин по гриппу и ОРВИ. Постановление главного санитарного врача Рязанской области опубликовали на сайте Роспотребнадзора в пятницу, 6 апреля.
Согласно документу, с 1 по 6 апреля в регионе и областном центре показатели заболеваемости не превышали порогового уровня, уменьшилось число госпитализированных.
Также в 1,4 раза снизилась заболеваемость пневмонией, тяжелые формы заболевания не регистрировались вовсе.
Отмечается, что в регионе продолжится мониторинг заболеваемости и профилактические мероприятия.
Напомним, карантин