В Рязани ввели карантин по гриппу и ОРВИ. Постановление главного санитарного врача Рязанской области опубликовали в понедельник, 12 февраля.
Документом вводятся ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ в организациях и на объектах в Рязани. Рязанскому мэру рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий с участием детей, организовать работу по информированию населения. Министру здравоохранения — увеличить часы работы поликлиник, включая выходные и праздничные дни, ограничить допуск посетителей в стационары, приостановить работу дневных стационаров. Министру образования — отменить на время карантина кабинетную систему образования, при отсутствии детей в классе 20% и более из-за болезни — приостанавливать работу класса, при отсутствии 30% школьников — останавливать работу всего учреждения.
Кроме того, водителям всех предприятий рекомендовали использовать средства защиты и проводить ежедневную влажную уборку в транспортных средствах. В кинотеатрах — увеличить промежуток между киносеансами для проветривания и влажной уборки.