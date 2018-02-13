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15:25, 13 февраля 2018 4 740
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В Рязани ввели карантин по гриппу и ОРВИ

В Рязани ввели карантин по гриппу и ОРВИ

Фото: Pixabay.com

В Рязани ввели карантин по гриппу и ОРВИ. Постановление главного санитарного врача Рязанской области опубликовали в понедельник, 12 февраля.

Документом вводятся ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ в организациях и на объектах в Рязани. Рязанскому мэру рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий с участием детей, организовать работу по информированию населения. Министру здравоохранения — увеличить часы работы поликлиник, включая выходные и праздничные дни, ограничить допуск посетителей в стационары, приостановить работу дневных стационаров. Министру образования — отменить на время карантина кабинетную систему образования, при отсутствии детей в классе 20% и более из-за болезни — приостанавливать работу класса, при отсутствии 30% школьников — останавливать работу всего учреждения.

Кроме того, водителям всех предприятий рекомендовали использовать средства защиты и проводить ежедневную влажную уборку в транспортных средствах. В кинотеатрах — увеличить промежуток между киносеансами для проветривания и влажной уборки.


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