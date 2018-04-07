В ночь на Пасху в Рязани продлят работу общественного транспорта

На Пасху, в ночь с 7 на 8 апреля, в Рязани продлят работу общественного транспорта, сообщила пресс-служба мэрии.
Для удобства прихожан движение автобусов и троллейбусов организуют по расписанию, в котором указано время прохождение транспорта через остановки рядом с храмами.
- Христорождественский Собор (Рязанский Кремль, остановка «площадь Соборная»): в сторону Дягилево: троллейбус №1 — 02:40
- Александро-Невский храм (улица Новоселов, дом №33 В, ООТ «Шереметьево»): в сторону ул. Новоселов, д. 60: автобусы №6 — 03.03; №16 — 04.00; №17 — 04.05. В сторону центра (до ул. Новой): №6 — 03.17
- Благовещенский храм (улица Затинная, дом №58, остановка «площадь Свободы»): в сторону Цирка: троллейбусы №3 — 03.15; №10 — 03.55
- Борисо-Глебский собор, (улица Сенная, дом №16, остановка «площадь Ленина»): в сторону пл. Победы: троллейбусы №1 — 02.45; №3 — 03.30; №5 — 03.20; автобусы №7 — 02.45; №11 — 03.05; №17 — 03.00. В сторону площади Театральной: троллейбусы №8 — 03.05; №10 — 03.25, автобусы №7 — 03.06; №11 — 03.35; №17 — 03.38
- Вознесенский храм, (улица Вознесенская, дом №26А, остановка «улица Грибоедова»): в сторону Дашково-Песочни: троллейбусы №8 — 03.20; №10 — 03.40. В город: троллейбус №3 — 03.05; автобус №11 — 02.44. В сторону ТЦ «Круиз», ул. Новоселов, д. 60: автобусы №11 — 03.43; №16 — 02.38
- Екатерининский храм (улица Маяковского, остановка «Центральный рынок»): в город: троллейбусы №2 — 03.25; №16 — 02.55; автобус №4 — 02.50. В сторону пл. Театральной: автобусы №4 — 03.24; №16 — 03.42
- Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского (улица Татарская, д. 72, остановка «Дворец Молодежи»): в сторону Радиоуниверситета: троллейбус №5 — 02.45. В сторону Кардиодиспансера: троллейбус №5 — 03.50. ООТ «Полетаевский рынок»: в сторону города: автобус №16 — 03.07. В сторону п. Южный: автобус №16 — 03.30.
- Храм Космы и Дамиана (Рязанская областная клиническая больница, остановка «Больничный комплекс»): в сторону Телезавода: троллейбус №16 — 03.45; автобус №17 — 03.14. В город: автобус №17 — 03.20
- Крестовоздвиженский храм (улица Васильевская, д. 1, остановка «Сбербанк»): в сторону ул. Новоселов, д. 60: автобусы №6 — 03.05; №16 — 04.02; №17 — 04.07. В сторону центра (до ул. Новой): автобус №6 — 03.15
- Храм в честь Царственных страстотерпцев (Московское шоссе (поселок Дягилево), остановка «Храм царских мучеников»): в сторону ул. Забайкальской: троллейбус №1 — 03.15
- Никольский храм (улица Чкалова, д. 33а, остановка «завод ЖБИ № 2»): в сторону Октябрьского городка: троллейбус №2 — 03.45. В сторону пл. Победы: троллейбусы №5 — 4.05; №2 — 03.55
- Николо-Дворянский храм (улица Николодворянская, д. 12, остановка «Цирк»): в сторону пл. Ленина: троллейбусы №3 — 03.25; №5 — 03.15; №8 — 04.10; №10 — 4.10; автобусы №7 — 02.43; №11 — 03.03; №17 — 02.58. ООТ «Библ. им. Горького»: в сторону пл. Театральной: автобусы №7 -03.08; №11 — 03.37; №17 — 03.40
- Храм в честь Святителя Николая Чудотворца (Епархиальное подворье, улица Циолковского, д. 8, остановка «Николо Ямской храм»): в город: троллейбус № 2 — 03.15. ООО «ул. Циолковского»: в Дашково-Песочню: автобус №6 — 02.55
- Покровско-Татианинский храм (улица Свободы (Рязанский Государственный университет), остановка «РГУ»): в сторону пл. Ленина: троллейбусы №3 — 03.20; №10 — 04.00
- Преображенский храм (село Канищево, остановка «Школа»): в сторону Телезавода: троллейбус №16 — 03.40; автобус №17 — 03.10. В город: автобус №17 — 03.22.
- Преображенский храм (Спас-на-Яру) (улица Петрова, остановка «пл. Соборная»): в сторону Дягилево: троллейбус №1 — 02.40
- Скорбященский храм (Скорбященский проезд, д. 1, остановка «Рембыттехника»): в сторону Рязцветмета: троллейбус №12 — 03.20
- храм Сретения Господня (площадь. Новаторов, остановка «Сельхозакадемия»): в город: троллейбус №17 — 03.30; автобус № 4 — 03.07
- храм Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне (улица Новаторов, остановка «Сельхозакадемия»): в город: троллейбус №17 — 03.30; автобус №4 — 03.07
- Никольский храм (Больница им. Семашко, остановка «Больница им. Семашко»): в сторону пл. Театральной: троллейбусы №5 — 02.55; №17 — 04.10; В сторону Полетаевского рынка: троллейбус №12 — 02.55
- Свято-Троицкий мужской монастырь (Московское шоссе, дом №10, остановка «ТД Барс»): в город: троллейбусы №1 — 02.25; № 8 — 02.50; №10 — 03.10; №16 — 02.30; №17 — 03.50; автобус №4 — 03.18. В сторону Таможни: троллейбусы №1 — 03.00; №10 — 04.25; №16 — 03.10; №17 — 05.05
- Казанский женский монастырь (улица Фурманова, дом №56, остановка «пл. Свободы»): в сторону Цирка: троллейбусы №3 — 03.15; №10 — 03.55
- Спасо-Преображенский мужской монастырь (Кремль, дом №5, остановка «плоащдь Соборная»): в сторону Дягилево: троллейбус №1 — 02.40
- Георгиевский храм (поселок Приокский, остановка «Спорткомплекс Чайка»): в город: троллейбусы №1 — 02.10; №8 — 02.35; №10 — 03.00; №16 — 02.15; №17 — 03.15
Кроме того, в субботу и воскресенье пустят дополнительный транспорт в направлении Богородского кладбища: автобусы №2 и маршрутки №96.