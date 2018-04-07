Корреспондент RZN.info провел один день с бригадой скорой помощи. На городской станции работают 43 бригады, в каждой по два человека.
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Корреспондент RZN.info провел один день с бригадой скорой помощи. На городской станции работают 43 бригады, в каждой по два человека.
О работе, пациентах и не только читайте в разделе «
© RZN.info
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Один день из жизни рязанской бригады скорой помощи.