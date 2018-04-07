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12:52, 7 апреля 2018 92
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Корреспондент RZN.info провел один день с бригадой «скорой»

Корреспондент RZN.info провел один день с бригадой «скорой»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Корреспондент RZN.info провел один день с бригадой скорой помощи. На городской станции работают 43 бригады, в каждой по два человека.

О работе, пациентах и не только читайте в разделе «Публикации».


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4 часа назад
«СКОРУЮ» ВЫЗЫВАЛИ?

«СКОРУЮ» ВЫЗЫВАЛИ?

Один день из жизни рязанской бригады скорой помощи.

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