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15:07, 6 апреля 2018 222
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ТРЦ «Премьер» не будет закрываться из-за нарушений пожарной безопасности

ТРЦ «Премьер» не будет закрываться из-за нарушений пожарной безопасности

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

ТРЦ «Премьер» не будет закрываться из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом в пятницу, 6 апреля, рассказали RZN.info в администрации торгово-развелекательного центра.

Сотрудница «Премьера» Екатерина, отказавшаяся назвать свою фамилию, заявила, что проверка выявила «незначительные недостатки, которые удалось устранить в короткие сроки». Речь шла об укрупнении информирующих знаков и указателей пожарной безопасности.

На сегодняшний день ТРЦ продолжает работу в обычном режиме.

Ранее руководители «Барса на Московском» и «Виктории Плазы» также пояснили, что необходимости в приостановке их работы торговых центров нет, они намерены уложиться в отведенное прокуратурой время.


© RZN.info

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