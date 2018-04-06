ТРЦ «Премьер» не будет закрываться из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом в пятницу, 6 апреля, рассказали RZN.info в администрации торгово-развелекательного центра.
Сотрудница «Премьера» Екатерина, отказавшаяся назвать свою фамилию, заявила, что проверка выявила «незначительные недостатки, которые удалось устранить в короткие сроки». Речь шла об укрупнении информирующих знаков и указателей пожарной безопасности.
На сегодняшний день ТРЦ продолжает работу в обычном режиме.
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