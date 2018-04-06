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12:24, 6 апреля 2018 1 515
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«Барс на Московском» и «Виктория Плаза» не закроются из-за нарушений пожарной безопасности

«Барс на Московском» и «Виктория Плаза» не закроются из-за нарушений пожарной безопасности

«Барс на Московском» и «Виктория плаза» не станут закрывать из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщили RZN.info в руководстве торговых центров.

По словам гендиректора управляющей компании ТРЦ «Виктория Плаза» Александра Родионова, найденные нарушения устранили сразу. Прокуратура дала время, чтобы исправить недостатки, при этом закрывать торгово-развлекательный центр надзорный орган не предписывал.

В свою очередь, гендиректор группы компаний «Барс» Александр Лемдянов рассказал корреспонденту RZN.info, что ни о каком закрытии речи не идет. «После проверки есть вопросы, которые мы решаем. Нам было дано время на устранение недостатков. Сейчас мы этим занимаемся». Лемдянов напомнил, что ТД «Барс» — это тысяча рабочих мест для рязанцев.

В ТРЦ «Премьер», в котором также нашли серьезные нарушения, комментарий получить пока не удалось.

Напомним, в четверг, 5 апреля, прокуратура сообщила, что по итогам проверки пожарной безопасности в рязанских торговых центрах выявили более тысячи нарушений. Треть из них — критические.

Также сообщалось, что надзорный орган потребовал закрыть «Премьер», «Барс на Московском» и «Виктория Плаза» до полного устранения нарушений.


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