В рязанских ТРЦ выявили более тысячи нарушений правил пожарной безопасности. Треть из них — критические. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Проверка затронула не только торговые центры, но и сетевые магазины по всему региону. В результате этого по 29 региональным объектам в суд направили административные иски с требованием устранить нарушения.
В их число вошли три рязанских торговых центра: «Премьер», «Барс на Московском» и «Виктория Плаза». Надзорные органы потребовали временно запретить доступ в здания до полного устранения нарушений.
«В настоящее время, руководители и владельцы ТРЦ активно устраняют нарушения с целью избежать необходимости в закрытии зданий», — добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что «М5 Молл», подобные санкции не коснулись.