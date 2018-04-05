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18:45, 5 апреля 2018 2 439
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Три рязанских торговых центра могут временно закрыть — прокуратура

Три рязанских торговых центра могут временно закрыть — прокуратура

В рязанских ТРЦ выявили более тысячи нарушений правил пожарной безопасности. Треть из них — критические. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверка затронула не только торговые центры, но и сетевые магазины по всему региону. В результате этого по 29 региональным объектам в суд направили административные иски с требованием устранить нарушения.

В их число вошли три рязанских торговых центра: «Премьер», «Барс на Московском» и «Виктория Плаза». Надзорные органы потребовали временно запретить доступ в здания до полного устранения нарушений.

«В настоящее время, руководители и владельцы ТРЦ активно устраняют нарушения с целью избежать необходимости в закрытии зданий», — добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что «М5 Молл», подобные санкции не коснулись.


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Три рязанских торговых центра могут временно закрыть — прокуратура
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Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

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