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18:43, 6 апреля 2018 491
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Прилуцкий опроверг накрутку голосов в рейтинге чиновников

Прилуцкий опроверг накрутку голосов в рейтинге чиновников

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 6 апреля, на пресс-конференции министр здравоохранения Андрей Прилуцкий опроверг накрутку голосов в рейтинге чиновников. Голосование проводилось на сайте «Деловая Россия» в марте этого года. Министра исключили из рейтинга из-за подозрений в накрутке голосов.

«Отношусь к этому с долей определенного юмора», — отметил министр — мне действительно звонили люди, голосовали. Никого не просил, никому не указывал". В подтверждение своих слов Прилуцкий в шутку предложил пройти проверку на детекторе лжи.

«Я коренной рязанец, который прожил в городе много лет, занимался спортом, закончил приличную школу, оперировал тысячи людей. У меня действительно, как говорят в спорте, много фанатов», — добавил глава регионального минздрава.

Напомним, в голосовании поучаствовали более полутора тысяч человек. Рязанцы оценивали работу сорока представителей региональной власти. Лидером в рейтинге стал губернатор Николай Любимов.


© RZN.info

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