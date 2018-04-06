В пятницу, 6 апреля, на пресс-конференции министр здравоохранения Андрей Прилуцкий опроверг накрутку голосов в рейтинге чиновников.
«Отношусь к этому с долей определенного юмора», — отметил министр — мне действительно звонили люди, голосовали. Никого не просил, никому не указывал". В подтверждение своих слов Прилуцкий в шутку предложил пройти проверку на детекторе лжи.
«Я коренной рязанец, который прожил в городе много лет, занимался спортом, закончил приличную школу, оперировал тысячи людей. У меня действительно, как говорят в спорте, много фанатов», — добавил глава регионального минздрава.
Напомним, в голосовании поучаствовали более полутора тысяч человек. Рязанцы оценивали работу сорока представителей региональной власти. Лидером в рейтинге стал губернатор Николай Любимов.