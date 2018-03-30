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12:24, 30 марта 2018 605
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Рязанцы составили рейтинг чиновников

Рязанцы составили рейтинг чиновников

Рязанцы оценили работу региональной власти. Голосование завершилось на сайте «Деловая Россия» в воскресенье, 25 марта.

За шесть дней в нем поучаствовали более полутора тысяч человек. Первую строчку в рейтинге занял губернатор Николай Любимов.

Всего для голосования представили 40 человек: руководителей министерств и ведомств. Вместо традиционной пятибалльной системы, использовалось распределение баллов от -2 до +2. За счет него каждый представитель власти получил свой положительный рейтинг и антирейтинг. По итогам голосования только семеро человек из регионального правительства и один из списка руководителей управления и инспекций вышли в «плюс»:

  1. Губернатор Николай Любимов (рейтинг 505, антирейтинг 89);
  2. Вице-губернатор Игорь Греков (243 и 127);
  3. Зампред правительства Виталий Артемов (164 и 104);
  4. Министр финансов Марина Наумова (145 и 120);
  5. Министр физической культуры и спорта Сергей Икрянников (109 и 94);
  6. Министр культуры и туризма Виталий Попов (106 и 96);
  7. Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий (343 и 189);
  8. Начальник главного управления ЗАГС Елена Васильева (60 и 47).

В администрации Рязани положительные результаты получили Сергей Савин (410 и 156), Сергей Карабасов (363 и 185) и Сергей Пашкевич (168 и 93). Но по результатам анализа со стороны комиссии сайта, итоги голосования за данных кандидатов аннулировали по причине подозрения в «накрутке». В их число вошел также министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.


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