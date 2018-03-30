Рязанцы составили рейтинг чиновников

Рязанцы оценили работу региональной власти. Голосование завершилось на сайте «
За шесть дней в нем поучаствовали более полутора тысяч человек. Первую строчку в рейтинге занял губернатор Николай Любимов.
Всего для голосования представили 40 человек: руководителей министерств и ведомств. Вместо традиционной пятибалльной системы, использовалось распределение баллов от -2 до +2. За счет него каждый представитель власти получил свой положительный рейтинг и антирейтинг. По итогам голосования только семеро человек из регионального правительства и один из списка руководителей управления и инспекций вышли в «плюс»:
- Губернатор Николай Любимов (рейтинг 505, антирейтинг 89);
- Вице-губернатор Игорь Греков (243 и 127);
- Зампред правительства Виталий Артемов (164 и 104);
- Министр финансов Марина Наумова (145 и 120);
- Министр физической культуры и спорта Сергей Икрянников (109 и 94);
- Министр культуры и туризма Виталий Попов (106 и 96);
- Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий (343 и 189);
- Начальник главного управления ЗАГС Елена Васильева (60 и 47).
В администрации Рязани положительные результаты получили Сергей Савин (410 и 156), Сергей Карабасов (363 и 185) и Сергей Пашкевич (168 и 93). Но по результатам анализа со стороны комиссии сайта, итоги голосования за данных кандидатов аннулировали по причине подозрения в «накрутке». В их число вошел также министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.