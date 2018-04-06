Николай Любимов ответил на обращение многодетной семьи с семью детьми

Николай Любимов ответил на обращение многодетной семьи Агарзаевых, которые с семью детьми живут в однокомнатной квартире в Новомичуринске.
Губернатор написал Виталию Агарзаеву «ВКонтакте», что направил его сообщение коллегам из профильного ведомства. «С вами должны связаться, чтобы запросить дополнительную информацию», — отметил глава региона.
Сам же многодетный отец сообщил, что его жена потеряла восьмого ребенка, которым была беременна.
Напомним, рязанцы хотят попасть на прием к губернатору, чтобы он помог решить