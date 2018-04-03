Рязанская семья с семью детьми вынуждена жить в однокомнатной квартире

В редакцию RZN.info обратился Виталий Агарзаев, который живет с супругой и семью детьми в однокомнатной квартире их бабушки в Новомичуринске. Мужчина хочет попасть на прием к губернатору Николаю Любимову, чтобы попросить о помощи.
Как рассказал Агарзаев, многодетная семья переехала в Новомичуринск, чтобы продать «двушку». Однако в ней они прописаны, поэтому сделать это невозможно. Выписаться им пока некуда — дом, который начали строить на выделенной государством земле, пока не готов.
«Мы не просим у вас денег, сейчас для всех тяжелые времена… Мы обращаемся к Любимову. Записались на прием в июле 2017, но до сих пор нас никто не принял, ни замы, ни губернатор», — рассказал мужчина.
Он также добавил, что семья не может постоянно приезжать в Рязань, чтобы «обивать кабинеты чиновников» — мать семерых детей беременна, ей ставят капельницу в домашних условиях.
«Я обращаюсь к вам, дорогие рязанцы, за духовной поддержкой — молитвой и просто репостом. За материальной [поддержкой] и разрешением вопроса с пропиской [обращаюсь] к депутатам „Единой России“, губернатору Любимову, президенту Путину», — заключил Агарзаев.