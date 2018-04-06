Глава регионального минздрава прокомментировал гибель мужчины в поликлинике № 2

В пятницу, 6 апреля, глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий прокомментировал гибель мужчины в поликлинике № 2. Он отметил, что погибший не был рязанцем и часто привлекался к административным арестам.
«Такие случаи были, есть и могут еще случиться», — отметил министр — винить медиков очень сложно. Больница происходит от слова «боль», и туда приходит максимальное количество людей, у которых возникли стрессовые ситуации. Там стоят камеры, но отреагировать на такие случаи сложно".
Прилуцкий со ссылкой на других пациентов рассказал, что после оказанной помощи мужчина сидел в коридоре поликлиники и ожидал перевозки в ОКБ, затем «спокойно поднялся на девятый этаж, подошел к окну и вышел из него».
У погибшего взяли анализы для проведения экспертизы на алкоголь и наркотики, идет следствие.
Напомним, инцидент произошел в понедельник, 2 апреля. Мужчина