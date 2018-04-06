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19:35, 6 апреля 2018 358
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Глава регионального минздрава прокомментировал гибель мужчины в поликлинике № 2

Глава регионального минздрава прокомментировал гибель мужчины в поликлинике № 2

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 6 апреля, глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий прокомментировал гибель мужчины в поликлинике № 2. Он отметил, что погибший не был рязанцем и часто привлекался к административным арестам.

«Такие случаи были, есть и могут еще случиться», — отметил министр — винить медиков очень сложно. Больница происходит от слова «боль», и туда приходит максимальное количество людей, у которых возникли стрессовые ситуации. Там стоят камеры, но отреагировать на такие случаи сложно".

Прилуцкий со ссылкой на других пациентов рассказал, что после оказанной помощи мужчина сидел в коридоре поликлиники и ожидал перевозки в ОКБ, затем «спокойно поднялся на девятый этаж, подошел к окну и вышел из него».

У погибшего взяли анализы для проведения экспертизы на алкоголь и наркотики, идет следствие.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 2 апреля. Мужчина разбился насмерть, выпав из окна поликлиники.


© RZN.info

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