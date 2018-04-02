В Рязани насмерть разбился мужчина, выпав из окна поликлиники №2. Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля.
В следственном комитете
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В Рязани насмерть разбился мужчина, выпав из окна поликлиники №2. Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля.
В следственном комитете
Фото «
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