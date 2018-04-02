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15:10, 2 апреля 2018 1 861
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В Рязани насмерть разбился мужчина, выпав из окна поликлиники

В Рязани насмерть разбился мужчина, выпав из окна поликлиники

В Рязани насмерть разбился мужчина, выпав из окна поликлиники №2. Инцидент произошел в понедельник, 2 апреля.

В следственном комитете RZN.info сообщили, что около 13:00 у крыльца медучреждения обнаружили тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. На месте работает следователь, проводится проверка.

Фото «Рязанской областной газеты»


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