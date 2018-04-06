«Дыру» в асфальте на улице Типанова засыпали. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
В течение дня работы по устранению провала на проезжей части завершат.
Напомним, в четверг, 5 апреля, на улице Типанова
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«Дыру» в асфальте на улице Типанова засыпали. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
В течение дня работы по устранению провала на проезжей части завершат.
Напомним, в четверг, 5 апреля, на улице Типанова
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