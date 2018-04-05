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17:20, 5 апреля 2018 836
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В центре Рязани провалился асфальт

В центре Рязани провалился асфальт

В центре Рязани провалился асфальт. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Около канализационного люка на улице Типанова, рядом с перекрестком с Первомайском проспектом образовалась «дыра» на проезжей части.

Фото Дениса Гафурова


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2 дня назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

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