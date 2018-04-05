В центре Рязани провалился асфальт. Об этом сообщили в группе «
Около канализационного люка на улице Типанова, рядом с перекрестком с Первомайском проспектом образовалась «дыра» на проезжей части.
Фото Дениса Гафурова
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В центре Рязани провалился асфальт. Об этом сообщили в группе «
Около канализационного люка на улице Типанова, рядом с перекрестком с Первомайском проспектом образовалась «дыра» на проезжей части.
Фото Дениса Гафурова
© RZN.info
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