Последний дом ЖК «Дядьково» планируют сдать весной

Полгода назад в Рязани сдали в эксплуатацию дома ЖК «Дядьково». Собственники жилья продолжают заселяться в новые квартиры.
Стройка в Дядькове за несколько лет превратилась из коммерческого проекта в социальный. Предыдущий застройщик жилого комплекса обанкротился, а дольщики, оставшиеся без квартир, начали просить помощи у властей, проводить пикеты и снимать клипы.
После вмешательства губернатора Николая Любимова стройку возобновили. Крупные рязанские застройщики также внесли свой ощутимый вклад в достройку ЖК «Дядьково», оказав финансовую помощь.
В настоящее время на стройплощадке продолжается достройка последнего дома из комплекса, работы ведутся ежедневно, их полностью закончат весной текущего года.
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