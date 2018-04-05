ЖК «Дядьково». История с продолжением

Вот уже полгода, как несколько сотен рязанцев превратились из обманутых дольщиков в счастливых обладателей собственного жилья. В новые дома ЖК «Дядьково» продолжают заселяться люди, окна завешиваются шторами, на подоконниках появляются цветы, а во дворах гуляют семьи с детьми.

Стройка в Дядькове за несколько лет превратилась из коммерческого проекта в социальный. Предыдущий застройщик жилого комплекса обанкротился, а дольщики, оставшиеся без квартир, начали просить помощи у властей, проводить пикеты и снимать клипы.

После вмешательства губернатора Николая Любимова стройка была возобновлена. Крупные рязанские застройщики также внесли свой ощутимый вклад в достройку ЖК «Дядьково», оказав финансовую помощь.

За достройку социально значимого объекта взялся единственный в регионе муниципальный застройщик — Фонд «Центр поддержки предпринимательства — бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района», который не только достроил и ввел в эксплуатацию три многоквартирных дома комплекса, но и возвел на смежном земельном участке новый жилой дом «Рассвет» на 90 квартир, в котором полностью закончены общестроительные и отделочные работы.

В настоящее время на стройплощадке продолжается достройка последнего дома из комплекса, работы ведутся ежедневно, их полностью закончат весной текущего года.

Теперь у рязанцев есть возможность приобрести уже готовые квартиры в Дядькове с индивидуальным поквартирным отоплением по привлекательной цене: стоимость однокомнатных квартир (39,9 кв м) — от 1 197 000 рублей, двухкомнатных (52,6 кв м) — от 1 580 000 рублей.

Комплекс располагается в экологичном районе с активно развивающейся инфраструктурой: в пешей доступности Ока и заливные луга, в нескольких десятках метров расположены остановки общественного транспорта и сетевой магазином «Пятерочка», который должен открыться в ближайшее время. Из окон жилого дома «Рассвет» открывается панорамный вид на Рязань и живописные окрестности Дядькова.

Все это отмечает и потенциальный покупатель Алексей, который решил приобрести собственное жилье и переехать от родителей. «Здесь качественные дома, тихий район и приемлемая цена. Еще один неоспоримый плюс — это индивидуальное отопление», — подчеркнул собеседник. После осмотра квартиры Алексея заинтересовала беспроцентная рассрочка платежа при покупке, которую все желающие смогут получить до конца 2018 года.

Покупателям также предлагают льготные ипотечные программы ведущих банков, а также зачет имеющегося жилья.