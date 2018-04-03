В Рязанской области подтопило еще один мост. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«3 апреля в Скопинском районе в результате подъема воды в реке Ранова произошло подтопление низководного моста вблизи населенного пункта Шелемишево», — говорится в сообщении.
Вода поднялась над полотном на 35 сантиметров. В МЧС заявили, что жизнеобеспечение населения не нарушено до села можно добраться по объездному пути.
Отметим, что это второй мост, подтопленный за последние сутки. Ранее под воду ушла переправа в
Напомним, МЧС