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22:00, 3 апреля 2018 394
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В Рязанской области подтопило еще один мост

В Рязанской области подтопило еще один мост

В Рязанской области подтопило еще один мост. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«3 апреля в Скопинском районе в результате подъема воды в реке Ранова произошло подтопление низководного моста вблизи населенного пункта Шелемишево», — говорится в сообщении.

Вода поднялась над полотном на 35 сантиметров. В МЧС заявили, что жизнеобеспечение населения не нарушено до села можно добраться по объездному пути.

Отметим, что это второй мост, подтопленный за последние сутки. Ранее под воду ушла переправа в Ряжске.

Напомним, МЧС предупредило, что из-за паводка в ближайшее время могут оказаться подтопленными 10 низководных мостов.


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