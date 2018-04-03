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16:17, 3 апреля 2018 295
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МЧС предупредило о подтоплении десяти мостов в Рязанской области

МЧС предупредило о подтоплении десяти мостов в Рязанской области

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

МЧС предупредило о подтоплении десяти низководных мостов в Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального управления ведомства.

Согласно прогнозу, в ближайшие время из-за таяния снега окажутся подтопленными:

  • один мост в Ряжском районе у села Подвислово;
  • один мост в Старожиловском районе у села Мелекшино;
  • три моста в Сапожковском районе (у скита Свято-Данилова монастыря, у поселка Красная Яблонька, у деревни Дмитриевка и села Ширино);
  • два моста в Путятинском районе (у села Песочня и поселка Черняевка, у села Береговое и сел Летники, Береговское);
  • один мост в Скопинском райне у населенного пункта Шелемишево;
  • два моста в Кораблинском районе (у населенного пункта Быково, у населенного пункта Шилово).

В МЧС отмечают, что в области подготовились к весеннему паводку. «Вопросы безаварийного пропуска весеннего половодья рассмотрены на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Рязанской области и аналогичных комиссиях муниципальных районов. Спланирован и проводится целый комплекс мероприятий по недопущению происшествий», — говорится в сообщении.


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