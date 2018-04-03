МЧС предупредило о подтоплении десяти мостов в Рязанской области

МЧС предупредило о подтоплении десяти низководных мостов в Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального управления ведомства.
Согласно прогнозу, в ближайшие время из-за таяния снега окажутся подтопленными:
- один мост в Ряжском районе у села Подвислово;
- один мост в Старожиловском районе у села Мелекшино;
- три моста в Сапожковском районе (у скита Свято-Данилова монастыря, у поселка Красная Яблонька, у деревни Дмитриевка и села Ширино);
- два моста в Путятинском районе (у села Песочня и поселка Черняевка, у села Береговое и сел Летники, Береговское);
- один мост в Скопинском райне у населенного пункта Шелемишево;
- два моста в Кораблинском районе (у населенного пункта Быково, у населенного пункта Шилово).
В МЧС отмечают, что в области подготовились к весеннему паводку. «Вопросы безаварийного пропуска весеннего половодья рассмотрены на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Рязанской области и аналогичных комиссиях муниципальных районов. Спланирован и проводится целый комплекс мероприятий по недопущению происшествий», — говорится в сообщении.