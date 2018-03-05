В Рязани ранили ножом курсанта ФСИН

В Рязани порезали ножом курсанта ФСИН. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
В пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что инцидент произошел ночью 4 марта на улице Кудрявцева. 21-летнего пострадавшего доставили в БСМП с ранами.
Правоохранители уже задержали 22-летнего подозреваемого, возбуждено уголовное дело.
По данным рязанских СМИ, в конфликте участвовали сразу пять курсантов ФСИН. В пресс-службе академии от комментариев отказались. Информацию при этом не опровергли, но назвали ее преувеличенной.
Позже стало известно, что пострадавший курсант