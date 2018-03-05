Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался

Курсант ФСИН, пострадавший в
Известно, что инцидент произошел в доме №31 по улице Кудрявцева, где курсанты 531 учебной группы психологического факультета отмечали день рождения 22-летнего Максима Корнилова.
Конфликт произошел между гражданином Вальчуковым и двумя младшими лейтенантами — Максимом Корниловым и Николаем Старковым. В ходе ссоры Вальчуков ранил ножом обоих курсантов.
Пострадавшего именинника с раной в брюшной полости доставили в БСМП, где его дважды прооперировали. В 5:10 понедельника, 5 марта, Корнилов скончался в реанимации. У молодого человека осталась жена.