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12:07, 5 марта 2018 15 315
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Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 7

Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался

Курсант ФСИН, пострадавший в поножовщине 4 марта, скончался. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе академии.

Известно, что инцидент произошел в доме №31 по улице Кудрявцева, где курсанты 531 учебной группы психологического факультета отмечали день рождения 22-летнего Максима Корнилова.

Конфликт произошел между гражданином Вальчуковым и двумя младшими лейтенантами — Максимом Корниловым и Николаем Старковым. В ходе ссоры Вальчуков ранил ножом обоих курсантов.

Пострадавшего именинника с раной в брюшной полости доставили в БСМП, где его дважды прооперировали. В 5:10 понедельника, 5 марта, Корнилов скончался в реанимации. У молодого человека осталась жена.


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