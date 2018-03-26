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19:09, 26 марта 2018 557
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После сообщений о вывозе мусора из Волокамска в Рязанской области провели инспекцию

После сообщений о вывозе мусора из Волокамска в Рязанской области провели инспекцию

В понедельник, 26 марта, в Клепиковском и Рыбновском районах прошла инспекционная проверка. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Инспекцию организовали после сообщений в соцсетях о возможном завозе отходов ТБО из других регионов.

Информация не подтвердилась. Автомобилей с отходами ТБО с номерами из других регионов не зафиксировали.

«На данный момент ни соглашений, ни каких-либо договоренностей о размещении на территории Рязанской области твердых бытовых отходов из других регионов не существует, нет таких соглашений и в отношении строительства мусоросжигательных предприятий», — прокомментировал Николай Любимов.

Напомним, в среду, 21 марта, 76 школьников Волоколамска Московской области обратились в больницу из-за плохого самочувствия. Выяснилось, что причиной этого стал выброс газа на мусорном полигоне «Ядрово», который превысил допустимую норму в семь раз.


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