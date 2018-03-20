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21:30, 20 марта 2018 255
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Москалькова встретилась со студентами Академии ФСИН

Москалькова встретилась со студентами Академии ФСИН

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась со студентами Академии ФСИН. Об этом сообщили на сайте омбудсмена.

По ее словам, территориальные органы ФСИН активно сотрудничают с региональными уполномоченными по правам человека.

Москалькова рассказала о задачах и истории института государственного правозащитника, отдельное внимание уделила работе с обращениями граждан.

Кроме того, омбудсмен напомнила про законодательную инициативу по освобождению от лишения свободы заключенных, заболевших тяжелой болезнью.

«Учреждения пенитенциарной системы России со временем станут местом не только и не столько наказания людей за совершенные ими деяния, сколько их временным общим домом, где при вашем содействии оступившимся людям надлежит заново переосмыслить себя и прийти к выводу о необходимости отречься от противозаконного образа жизни и вернуться в общество полноценным гражданином», — заявила она.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Рязань Москалькова также посетила фабрику, где держали «рязанских рабов», и обсудила эту ситуацию с Николаем Любимовым.

Фото Instagram Татьяны Москальковой


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