Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась со студентами Академии ФСИН. Об этом сообщили на
По ее словам, территориальные органы ФСИН активно сотрудничают с региональными уполномоченными по правам человека.
Москалькова рассказала о задачах и истории института государственного правозащитника, отдельное внимание уделила работе с обращениями граждан.
Кроме того, омбудсмен напомнила про законодательную инициативу по освобождению от лишения свободы заключенных, заболевших тяжелой болезнью.
«Учреждения пенитенциарной системы России со временем станут местом не только и не столько наказания людей за совершенные ими деяния, сколько их временным общим домом, где при вашем содействии оступившимся людям надлежит заново переосмыслить себя и прийти к выводу о необходимости отречься от противозаконного образа жизни и вернуться в общество полноценным гражданином», — заявила она.
Напомним, в ходе рабочей поездки в Рязань Москалькова также
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