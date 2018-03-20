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18:12, 20 марта 2018 385
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Москалькова и Любимов обсудили ситуацию с «рязанскими рабами»

Москалькова и Любимов обсудили ситуацию с «рязанскими рабами»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с рязанским губернатором Николаем Любимовым во вторник, 20 марта. Об этом сообщает сайт омбудсмена.

Москалькова и Любимов обсудили защиту прав иностранцев в регионе. В частности, речь шла о ситуации с «рязанскими рабами».

Также губернатор и уполномоченный говорили о положительном опыте правозащитной деятельности области. Москалькова отметила значимость проходящего в Академии ФСИН России конкурса проектов по актуальным проблемам обеспечения прав человека в сфере исполнения уголовных наказаний.

Также омбудсмен похвалила вуз за подготовку вновь назначенных на должность помощников руководителей структурных подразделений ФСИН России в регионах по работе с верующими.

После встречи с Любимовым Москалькова побывала на фабрике, где держали «рязанских рабов».

Напомним, накануне сайт МВД Киргизии сообщил, что на рязанской фабрике у рабочих отобрали паспорта. Иностранцам не выплачивали зарплату и не выпускали за пределы цеха. Одна из женщин из-за тяжелых условий пыталась покончить с собой. Ее удалось спасти.

Ранее также появилось видеообращение киргизских рабочих с просьбой о помощи.

Фото сайта Уполномоченного по правам человека в России


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