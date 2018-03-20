Москалькова и Любимов обсудили ситуацию с «рязанскими рабами»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с рязанским губернатором Николаем Любимовым во вторник, 20 марта. Об этом
Москалькова и Любимов обсудили защиту прав иностранцев в регионе. В частности, речь шла о ситуации с «
Также губернатор и уполномоченный говорили о положительном опыте правозащитной деятельности области. Москалькова отметила значимость проходящего в Академии ФСИН России конкурса проектов по актуальным проблемам обеспечения прав человека в сфере исполнения уголовных наказаний.
Также омбудсмен похвалила вуз за подготовку вновь назначенных на должность помощников руководителей структурных подразделений ФСИН России в регионах по работе с верующими.
После встречи с Любимовым Москалькова
Напомним, накануне сайт МВД Киргизии сообщил, что на рязанской фабрике у рабочих отобрали паспорта. Иностранцам не выплачивали зарплату и не выпускали за пределы цеха. Одна из женщин из-за тяжелых условий
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