Российский омбудсмен побывала на фабрике, где держали «рязанских рабов»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова побывала на фабрике, где держали «рязанских рабов». Информация об этом
Москалькова приехала в Рязань после обращения уполномоченного по правам человека в Киргизии.
Накануне киргизское посольство
«Одновременно омбудсмен Киргизии попросил Татьяну Николаевну (Москалькову) взять на контроль ситуацию с гражданами Киргизии, фактически попавшими в рабство в Рязанской области», — рассказал советник Москальковой Алексей Зловедов.
По данным сайта МВД Киргизии, на фабрике работали около 100 мигрантов. У них отобрали паспорта, не выплачивали зарплату и не выпускали за пределы цеха. Одна из женщин из-за тяжелых условий
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