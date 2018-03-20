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17:50, 20 марта 2018 937
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Российский омбудсмен побывала на фабрике, где держали «рязанских рабов»

Российский омбудсмен побывала на фабрике, где держали «рязанских рабов»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова побывала на фабрике, где держали «рязанских рабов». Информация об этом появилась на ее сайте во вторник, 20 марта.

Москалькова приехала в Рязань после обращения уполномоченного по правам человека в Киргизии.

Накануне киргизское посольство обратилось в МИД с просьбой разобраться в нарушении прав граждан, которых, по предварительным данным, незаконно удерживали в швейном цеху на рязанской фабрике. Обращения направили в региональные УМВД и СУ СКР.

«Одновременно омбудсмен Киргизии попросил Татьяну Николаевну (Москалькову) взять на контроль ситуацию с гражданами Киргизии, фактически попавшими в рабство в Рязанской области», — рассказал советник Москальковой Алексей Зловедов.

По данным сайта МВД Киргизии, на фабрике работали около 100 мигрантов. У них отобрали паспорта, не выплачивали зарплату и не выпускали за пределы цеха. Одна из женщин из-за тяжелых условий пыталась покончить с собой. Ее удалось спасти.

Ранее также появилось видеообращение «рязанских рабов» с просьбой о помощи.

Фото со страницы Instagram Татьяны Москальковой


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