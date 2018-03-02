Любимов заинтересовался проведением в Рязани конкурса композиторов

На открытии нового ФОКа
Юный кораблинец сейчас учится в музыкальной школе при Академии музыки имени Гнесиных.
Роман Соснин принял участие в большом количестве областных, всероссийских и международных конкурсов и добился самых высоких результатов. Его преподаватель, профессор Академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов предложил провести в Рязани первый фортепианный конкурс русских композиторов.
«Это интересно. Я обязательно рассмотрю предложение по проведению конкурса. Для Рязани это будет большое событие», — ответил Николай Любимов.