Любимов открыл ФОК с бассейном в рязанском райцентре. Фото

Николай Любимов открыл ФОК «Рекорд» в Кораблине. Губернатор приехал туда в рамках рабочей поездки в пятницу, 2 марта.
Стоимость построенного объекта составила 136,5 млн рублей, из них 106,5 млн рублей — средства федерального бюджета. В ФОКе будут заниматься более трехсот детей. В спортивной школе работают секции по баскетболу, плаванию, мини-футболу, боксу, волейболу и фитнес-аэробике.
Материальная база ФОКа включает в себя:
- трехэтажное новое здание с современным оборудованием;
- универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 64 места;
- зал для занятий борьбой;
- тренажерный и фитнес-залы;
- зал аэробики;
- бассейн на четыре дорожки с трибунами на 32 места;
- помещение для игры в настольный теннис.
С 2018 года в ФОКе будут заниматься более 300 детей. На торжественном открытии Николай Любимов поздравил спортсменов и выразил надежду, что в этом здании воспитают новых российских чемпионов.
«Этот ФОК для наших новых спортивных побед», — отметил Любимов.
Глава региона пожелал ребятам успехов на соревнованиях. Также он подписал памятную боксерскую перчатку.
«На память об открытии ФОКа. Рекордов вам», — сказал губернатор.