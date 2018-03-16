Участники группы «Пикник» получили серьезные травмы в аварии по пути в Рязань, сообщил
62-летний вокалист Эдмунд Шклярский получил черепно-мозговую травму и закрытый перелом таза, 50-летний бэк-вокалист Марат Корчемный — ушибленную рану лба. Оба музыканта госпитализированы в травмотологическое отделение горбольницы Гусь-Хрустального.
60-летнего барабанщика Леонида Кирноса и 32-летнего клавишника Станислава Шклярского отпустили после осмотра, им назначили амбулаторное лечение.
Также пострадали 66-летний директор группы Владимир Сафронов (черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки) и 44-летний водитель Виктор Слободенко (черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени, ушибленная рана лба).
Напомним, музыканты «Пикника» попали в аварию по дороге в Рязань. Их микроавтобус столкнулся в лоб с внедорожником недалеко от Гусь-Хрустального во Владимирской области.
В связи с происшествием концерт отменили.