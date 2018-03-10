Рязанцам предложили выбрать дороги для ремонта в Канищеве, Недостоеве и на Московском

Рязанцам предложили выбрать дороги для ремонта. Очередное голосование запустили в группе «
На этот раз в Рязани предлагается отремонтировать 10 участков в Московском, Канищеве, Недостоеве, Приокском и Дягилеве: улицы Крупской, Юбилейная, Коняева. Забайкальская Интернациональная. Магистральная, Прижелезнодорожная, Московское шоссе, Народный бульвар и проезд Шабулина.
Также рязанцы могут предложить свои варианты участков. Итоги голосования учтут при ремонте дорог в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Проголосовать за требующую ремонта дорогу можно
Ранее в группе