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8:31, 10 марта 2018 1 483
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Рязанцам предложили выбрать дороги для ремонта в Канищеве, Недостоеве и на Московском

Рязанцам предложили выбрать дороги для ремонта в Канищеве, Недостоеве и на Московском

Рязанцам предложили выбрать дороги для ремонта. Очередное голосование запустили в группе «Безопасные и качественные дороги» «ВКонтакте».

На этот раз в Рязани предлагается отремонтировать 10 участков в Московском, Канищеве, Недостоеве, Приокском и Дягилеве: улицы Крупской, Юбилейная, Коняева. Забайкальская Интернациональная. Магистральная, Прижелезнодорожная, Московское шоссе, Народный бульвар и проезд Шабулина.

Также рязанцы могут предложить свои варианты участков. Итоги голосования учтут при ремонте дорог в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Проголосовать за требующую ремонта дорогу можно здесь.

Ранее в группе запустили голосование о ремонте дорог в Кальном и Песочне.


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