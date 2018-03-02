Рязанцам предложили выбрать дороги для ремонта. Голосование запустили в группе «
В Рязани предлагается отремонтировать 10 участков: улицы Шереметьевская, Песоченская, Советской армии, Тимакова, Боголюбова, Новая, Быстрецкая, Фирсова, Грибоедова и участок от Касимовского шоссе, дом №13 до улицы Кальной.
Кроме того, рязанцы могут предложить свои варианты участков.
Итоги голосования учтут при ремонте дорог в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Проголосовать за самую нуждающуюся дорогу можно