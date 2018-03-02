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18:11, 2 марта 2018 1 066
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Рязанцам предложили выбрать дороги для ремонта 1

Рязанцам предложили выбрать дороги для ремонта

Рязанцам предложили выбрать дороги для ремонта. Голосование запустили в группе «Безопасные и качественные дороги» «ВКонтакте».

В Рязани предлагается отремонтировать 10 участков: улицы Шереметьевская, Песоченская, Советской армии, Тимакова, Боголюбова, Новая, Быстрецкая, Фирсова, Грибоедова и участок от Касимовского шоссе, дом №13 до улицы Кальной.

Кроме того, рязанцы могут предложить свои варианты участков.

Итоги голосования учтут при ремонте дорог в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Проголосовать за самую нуждающуюся дорогу можно здесь.


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