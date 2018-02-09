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16:36, 9 февраля 2018 532
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В Рязани появится авиационный парк

В Рязани появится авиационный парк

В Рязани появится авиационный парк. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов в пятницу, 9 февраля, во время своего обращения.

По его словам, во время инвестиционного форума в Сочи Рязанская область заключить восемь соглашений на 40 млрд рублей.

Так, в регионе появится новое производство на заводе «Михайловцемент», известковый комбинат в Касимовском районе, новый мельничный комплекс и элеватор, завод по производству металлоконструкций и авиационный парк «Патриот», производства строительной пленки, завод по производству крахмала в Михайловском районе.

Одной из своих задач губернатор обозначил попадание в топ-20 лучших регионов по состоянию инвестиционного климата.

«В 2017 году мы сделали ставку на привлечение инвестиций, заключили 18 соглашений на сумму 51 млрд рублей. Наша задача выйти на 100 млрд, но эффективность проектов должна измеряться не только деньгами, но и рабочими местами», — заключил Любимов.

Фото сайта «Tropki.ru»


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