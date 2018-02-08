В рязанской ОКБ проконтролируют вежливость медсестер. Об этом RZN.info рассказал главврач больницы Дмитрий Хубезов.
Он отметил, что вопрос вежливости со стороны медперсонала в основном касается младших и средних медсестер и санитарок. Хубезов рассказал, что в ОКБ придут люди с кафедры психологии, которые будут мониторить персонал: ходить с медсестрами в процедурные кабинеты, перевязочные, выявят слабые места в поведении и проведут лекции по конфликтологии.
«Речь идет о банальной вежливости, чтобы нормально отвечали пациентам. Потому что некоторые как привыкли работать, так и работают. Они считают, что максимально вежливы, что все говорят правильно, хотя со стороны это выглядит по-другому», — отметил Хубезов.
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