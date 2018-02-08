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21:02, 8 февраля 2018 1 738
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Рязанка собрала деньги на операцию дочке за несколько часов

Рязанка собрала деньги на операцию дочке за несколько часов

Рязанка Валерия Руссо собрала деньги на операцию дочке меньше, чем за сутки. Об этом певица рассказала на своей странице «ВКонтакте».

Девушка поблагодарила всех, кто отозвался на ее просьбу о помощи: «Спасибо вам огромное за помощь, переводы, которые поступают на карту, за такие теплые слова поддержки. Я все утро с мокрыми глазами, оттого, что так много людей не осталось равнодушными, оттого что вы пишете и как вы пишете… Вместе с вами мы уже собрали нужную сумму! Мы невероятно благодарны!»

Напомним, в четверг, 8 февраля, Руссо опубликовала пост с просьбой о помощи. Рязанка рассказала о предстоящей операции для новорожденной дочери, на которую необходимо было собрать 174 500 рублей.

Фото со страницы Валерии Руссо «ВКонтакте»


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