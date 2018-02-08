Рязанка собрала деньги на операцию дочке за несколько часов

Рязанка Валерия Руссо собрала деньги на операцию дочке меньше, чем за сутки. Об этом певица рассказала на своей странице «
Девушка поблагодарила всех, кто отозвался на ее просьбу о помощи: «Спасибо вам огромное за помощь, переводы, которые поступают на карту, за такие теплые слова поддержки. Я все утро с мокрыми глазами, оттого, что так много людей не осталось равнодушными, оттого что вы пишете и как вы пишете… Вместе с вами мы уже собрали нужную сумму! Мы невероятно благодарны!»
Напомним, в четверг, 8 февраля, Руссо опубликовала пост с просьбой о помощи. Рязанка рассказала о предстоящей
Фото со страницы Валерии Руссо «ВКонтакте»