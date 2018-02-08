Рязанская певица попросила помочь в сборе средств на операцию дочери

Рязанка
Девушка сообщила, что о диагнозе незарощения верхней губы и неба родителей предупредили еще во время беременности. По ее словам, после родов «диагноз подтвердился лишь наполовину: губка не заросла, но небо было целым». Новорожденной дочке Тее чуть больше месяца.
Руссо рассказала, что хирургическую операцию дочке Тее сделают через два месяца, в ходе которой ребенку исправят губу, альвеолярный отросток и нос.
Операция стоит 174 500 рублей. Родители не могут в короткий срок собрать такую сумму.
Валерия Руссо предложила приобрести ее музыкальные альбомы, футболки с рисунками ручной работы, открытки и наклейки, чтобы помочь семье.
«Мы будем рады любой помощи и поддержке и благодарны, что у нас есть наша девочка, вторая любимая дочка Тея Московая-Руссо, у которой все обязательно будет хорошо», — заключила рязанка.
Деньги можно перевести на карту Сбербанка: 54 69 53 00 12 12 38 49, или через «
Фото со страницы Валерии Руссо «ВКонтакте»