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9:59, 8 февраля 2018 3 061
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Рязанская певица попросила помочь в сборе средств на операцию дочери 3

Рязанская певица попросила помочь в сборе средств на операцию дочери

Рязанка Валерия Руссо попросила помочь в сборе средств на операцию своей дочери. Об этом певица сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Девушка сообщила, что о диагнозе незарощения верхней губы и неба родителей предупредили еще во время беременности. По ее словам, после родов «диагноз подтвердился лишь наполовину: губка не заросла, но небо было целым». Новорожденной дочке Тее чуть больше месяца.

Руссо рассказала, что хирургическую операцию дочке Тее сделают через два месяца, в ходе которой ребенку исправят губу, альвеолярный отросток и нос.

Операция стоит 174 500 рублей. Родители не могут в короткий срок собрать такую сумму.

Валерия Руссо предложила приобрести ее музыкальные альбомы, футболки с рисунками ручной работы, открытки и наклейки, чтобы помочь семье.

«Мы будем рады любой помощи и поддержке и благодарны, что у нас есть наша девочка, вторая любимая дочка Тея Московая-Руссо, у которой все обязательно будет хорошо», — заключила рязанка.

Деньги можно перевести на карту Сбербанка: 54 69 53 00 12 12 38 49, или через «Центр гуманитарных программ».

Фото со страницы Валерии Руссо «ВКонтакте»


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