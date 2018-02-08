Работники автоколонны №1310 пожаловались на задержку зарплаты

Работник «Автоколонны № 1310» пожаловался RZN.info на задержку зарплаты. По его словам, водителям предприятия до сих пор не выплатили зарплату за декабрь и январь.
«Кондукторы и прочие работники зарплату за последний месяц года получили лишь в феврале», — подчеркнул собеседник.
По его словам задержки по выплатам начались сразу после подорожания проезда.
«Зарплату за ноябрь выдали только 29 декабря. Также всех лишили постоянной годовой премии», — отметил рязанец.
Он рассказал, что на предприятии задержку зарплаты не комментируют.
«После жалобы профсоюзам на работе появилось объявление, что в связи со сложным финансовым положением зарплату будут выдавать в конце февраля», — заключил собеседник.
Напомним, с 1 декабря проезд в Рязани
Позже в «Автоколонну № 1310» прибыли 20 автобусов из Москвы. Они должны