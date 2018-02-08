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11:57, 8 февраля 2018 1 642
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Работники автоколонны №1310 пожаловались на задержку зарплаты 3

Работники автоколонны №1310 пожаловались на задержку зарплаты

Работник «Автоколонны № 1310» пожаловался RZN.info на задержку зарплаты. По его словам, водителям предприятия до сих пор не выплатили зарплату за декабрь и январь.

«Кондукторы и прочие работники зарплату за последний месяц года получили лишь в феврале», — подчеркнул собеседник.

По его словам задержки по выплатам начались сразу после подорожания проезда.

«Зарплату за ноябрь выдали только 29 декабря. Также всех лишили постоянной годовой премии», — отметил рязанец.

Он рассказал, что на предприятии задержку зарплаты не комментируют.

«После жалобы профсоюзам на работе появилось объявление, что в связи со сложным финансовым положением зарплату будут выдавать в конце февраля», — заключил собеседник.

Напомним, с 1 декабря проезд в Рязани подорожал до 23 рублей. Мэрия признала тяжелое финансовое положение муниципального транспорта. Губернатор сообщил, что общий долг предприятий составил почти 500 миллионов рублей.

Позже в «Автоколонну № 1310» прибыли 20 автобусов из Москвы. Они должны появятся на маршрутах в феврале. Также стало известно, что с рязанских маршрутов уберут все «Икарусы».


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